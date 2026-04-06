Faltan más oportunidades en la entidad, revela ONG

Aunque San Luis Potosí ha logrado avances en su nivel de desarrollo social en los últimos años, el rubro de oportunidades continúa siendo el principal reto, de acuerdo con el más reciente informe de la organización México, ¿Cómo Vamos?.

El análisis del Índice de Progreso Social revela que la entidad acumuló un crecimiento de 4.9 puntos porcentuales desde 2021, impulsado principalmente por mejoras en necesidades humanas básicas y bienestar.

En ese sentido, el indicador de necesidades humanas básicas pasó de 67.8 a 73.1 por ciento, mientras que el de bienestar aumentó de 55.8 a 62.4 por ciento, reflejando avances en aspectos como acceso a servicios, salud y condiciones generales de vida.

Sin embargo, el componente de oportunidades —relacionado con derechos, acceso a educación superior y posibilidades de desarrollo personal— mostró un avance más moderado, al pasar de 54.3 a 57 por ciento en el mismo periodo.

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Autoridades estatales reconocieron que, si bien los resultados muestran una tendencia positiva en términos generales, aún es necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a ampliar las oportunidades para la población, especialmente en sectores con mayores rezagos.

El Índice de Progreso Social permite evaluar el bienestar más allá de indicadores económicos, al incorporar variables sociales clave, lo que evidencia tanto los avances como los desafíos pendientes en la entidad.