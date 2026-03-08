Faltan mujeres en cargos de liderazgo: Canacintra

A pesar de algunos avances en la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, la industria de San Luis Potosí aún enfrenta una brecha importante en la participación femenina, particularmente en áreas técnicas y de ingeniería, señaló Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en el estado.

La dirigente empresarial explicó que uno de los principales obstáculos se origina desde el ámbito social y educativo, donde persisten estigmas que desalientan a niñas y jóvenes a optar por carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Indicó que este fenómeno también se refleja en las universidades, donde la matrícula femenina en carreras técnicas todavía es menor en comparación con la de los hombres, lo que posteriormente impacta en la disponibilidad de talento especializado para el sector industrial.

"El reto no es únicamente laboral, también es cultural", advirtió Elizalde Martínez, al señalar que el entorno familiar y educativo debe convertirse en un espacio que impulse las aspiraciones profesionales de las mujeres y no en un factor que limite su desarrollo.

La presidenta de Canacintra consideró que las empresas también tienen un papel clave para cerrar esta brecha, mediante la generación de condiciones laborales seguras y confiables que faciliten la incorporación de talento femenino. Entre los aspectos que mencionó se encuentran el transporte seguro, ambientes laborales libres de violencia y esquemas organizacionales que fomenten la confianza.

Señaló que estas condiciones influyen directamente en la decisión de muchas jóvenes para especializarse en áreas técnicas y posteriormente integrarse a la industria manufacturera, uno de los sectores económicos más importantes de la entidad.