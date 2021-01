Farmacias, con abasto suficiente de cubrebocas y gel antibacterial

Mientras en Farmacia del Ahorro están bien surtidos de cubrebocas, desinfectante y gel antibacterial, en las Similares están batallando porque les surten, sobre todo, poco desinfectante.

Uno de los encargados de atender al cliente manifestó que en la cuestión del cubrebocas, gel antibacterial y desinfectante no tienen problema, ya que las acaban de surtir el pedido.

"Nosotros estamos operando todo el día porque es 24 horas, además nos piden azitromicina e Ivermectina pero solo con receta del médico" comentó otro de los que despachan en farmacia.

En una Farmacia de Similares la encargada mencionó que la gente no entiende, "no se quiere cuidar y todavía se enojan porque uno no los quiere atender si no portan el cubrebocas".

En cuestión de la demanda de cubrebocas, dijo que sí tienen, así como gel antibacterial en presentación de bolsillo, mientras que del desinfectante comentó que están batallando porque les surten pocas piezas, "así que nos duran dos o tres días y se termina".