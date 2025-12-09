"Favorable la evaluación" de C.O. a diputados federales

El diputado federal por Acción Nacional, David Azuara, calificó como "favorable" la reciente evaluación realizada por la organización Ciudadanos Observando (CO) sobre el desempeño de las y los legisladores potosinos en el Congreso de la Unión, pese a que el informe advierte poca productividad, escasas iniciativas presentadas y reducidas participaciones en tribuna durante el primer año legislativo.

De acuerdo con el análisis elaborado por C.O. basado en información oficial publicada en el portal de la Cámara de Diputados y actualizada a noviembre de 2025, los indicadores muestran que la representación potosina, mantiene bajo número de proposiciones y un margen limitado de iniciativas aprobadas, siguiendo una tendencia registrada desde legislaturas anteriores.

Azuara reconoció el trabajo de la organización y señaló que este tipo de mediciones son un componente necesario para fortalecer la rendición de cuentas.

"Ciudadanos Observando hace un trabajo serio y constante. Que evalúen a los legisladores habla de una sociedad civil activa. Ese tipo de medición siempre ayuda a mejorar", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador panista añadió que las calificaciones no deben asumirse como un resultado final, sino como un insumo para ajustar y fortalecer su labor; "las calificaciones no son una meta, son un recordatorio de que el trabajo legislativo debe seguir siendo transparente, técnico y cercano. Deben ayudarme a mejorar día a día como diputado."

Azuara defendió su desempeño al asegurar que durante su primer año ha regresado "más de 60 veces" a su distrito, donde afirmó ha recogido inquietudes sobre agua, energía, movilidad y seguridad, temas que han derivado en las iniciativas que ha impulsado. Asimismo, destacó que ya presentó su informe legislativo como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, donde dijo se detallan gestiones, avances y el seguimiento a compromisos de campaña.

Sobre su presencia en tribuna, afirmó haber participado en diversas ocasiones para fijar postura en temas como defensa del agua, protección al campo, movilidad, seguridad y análisis del Presupuesto de Egresos; "desde el PAN hacemos oposición responsable: señalamos lo que no funciona y proponemos alternativas."

Añadió que la Dirección General de Apoyo Parlamentario registra su participación en más de 500 iniciativas, ya sea desde el Grupo Parlamentario del PAN o acompañando propuestas de otras fuerzas políticas.