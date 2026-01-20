Federación pagará nómina de telesecundarias: SNTE

En tanto se define la federalización de la nómina de telesecundaria, los trabajadores de este nivel educativo continuarán recibiendo el apoyo económico extraordinario acordado con el Gobierno del Estado, informó el dirigente de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

El líder sindical señaló que el beneficio, que se entrega de manera quincenal a través del concepto RR2, permanecerá vigente hasta que se concrete la homologación de la carga laboral a seis horas, proceso que forma parte de los principales retos del sector educativo para este año.

Bárcenas Ramírez explicó que de manera paralela se desarrollan gestiones entre autoridades estatales y federales para avanzar en la federalización de la nómina de telesecundaria, esquema que permitiría a la Federación aportar alrededor de 2 mil 200 millones de pesos para cubrir el pago de este servicio educativo en San Luis Potosí.

Indicó que el sindicato ha dado seguimiento puntual a este proceso, con el objetivo de que la transición administrativa no afecte los derechos ya adquiridos por los docentes, tanto en materia salarial como prestacional, especialmente en lo relacionado con el régimen de seguridad social.

Finalmente, el dirigente de la Sección 26 precisó que el cambio de esquema no obliga a los trabajadores a jubilarse, y que cualquier decisión en ese sentido dependerá exclusivamente del proyecto personal de cada docente, mientras continúan las mesas de trabajo sobre la federalización de la nómina.