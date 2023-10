Federación pide gasto municipal migratorio

A petición del Gobierno Federal, el Ayuntamiento capitalino tomará en cuenta la problemática de migración en su propuesta de Presupuesto de Egresos 2024, aunque el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos señaló que hacen falta, por parte de la Federación, líneas generales para saber qué se espera de San Luis Potosí.

“Estamos a pocos días de presentar nuestro proyecto de Presupuesto de Egresos, aunque tenemos el tema de la municipalización de Villa de Pozos, por lo que debemos diseñar un presupuesto con Pozos, sin Pozos y con complejidades como ésta de la migración. Estamos trabajando en ello y nos quedan algunos días para completar la tarea”, explicó el presidente municipal.

Luego, agregó: “Nos ayudaría mucho poder contar con líneas generales de parte del Gobierno Federal para saber exactamente que querrían de San Luis Potosí en el tema migratorio, para poder agregarlo a nuestro presupuesto. Si no existen esas líneas generales, podríamos, queriendo ayudar, no ayudar en nada. Y no negamos que San Luis Potosí es un paso inevitable de migrantes”.

Aclaró que el Ayuntamiento presta ayuda permanente a la Casa del Migrante, desde brindar servicios públicos, atención a casos de menores por parte del Sistema Municipal DIF, alimentos y medicamentos, pero que se necesita una mejor coordinación.

“Como sea, creo que no se ha sentido un incremento significativo de inmigrantes en San Luis, sino más bien una disminución. Posiblemente se quedan en otros lugares”, concluyó el edil.