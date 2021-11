Federación respaldó plan de remediación de IMMSA, dice el alcalde tras rechazo de Morena a urbanización

Para abordar el tema de urbanización de terrenos en los que operó la planta de cobre de Industrial Minera México (IMMSA), el gobierno municipal de la capital esperará a que legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no solamente su dirigente estatal Sergio Serrano Soriano, presenten un petición formal y específica al Ayuntamiento.

“Yo esperaría a que la fracción de Morena en el Congreso me haga llegar su petición para verla. No entiendo los extremos de eso. Yo realmente esperaría a que ellos nos hagan un planteamiento, es decir, si quieren que se abra el Plan Municipal de Desarrollo, que se revise, en fin; no sabemos la profundidad de la petición de ellos”, declaró el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Adelantó que para poder incluirse en el Plan de Desarrollo Urbano de la capital, “tal como está ahorita, hubo un plan de remediación de esos terrenos el cual debió ser validado a nivel federal y supongo que a nivel municipal también, pero l importante es la validación que haya hecho el gobierno federal: Ésta es la que hay que revisar”.

Luego de que el dirigente partidista Sergio Serrano hiciera pública su oposición a proyectos inmobiliarios de edificación de al menos siete mil 500 viviendas en 470 hectáreas de terrenos “sumamente contaminados y tóxicos para la población”, el presidente municipal se mostró abierto a dialogar y dijo que “nosotros lo que necesitamos es darle viabilidad a la ciudad. Por eso se hizo el Plan de Desarrollo Urbano, y estaremos revisando a ver qué es lo que solicita la fracción de Morena”.