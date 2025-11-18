Redadas migratorias se extienden a Raleigh: Alcaldesa advierte

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Las autoridades federales de inmigración ampliarán sus redadas en Carolina del Norte hacia Raleigh, advirtió la alcaldesa de la capital del estado, tras un fin de semana en el que más de 130 personas fueron arrestadas en Charlotte.

La alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, expresó el lunes que no sabía cuán grande sería la operación ni cuánto tiempo estarían presentes los agentes. Las autoridades de inmigración no han hablado al respecto. La demócrata manifestó en un comunicado que el crimen fue menor en Raleigh este año en comparación con el anterior y que la seguridad pública era una prioridad para ella y el concejo de la ciudad.

"Le pido a Raleigh que recuerde nuestros valores y mantenga la paz y el respeto ante cualquier desafío que se presente", afirmó Cowell en un comunicado.

Agentes de inmigración arrestaron a más de 130 personas durante el fin de semana en una redada en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, declaró un funcionario federal el lunes.

La administración de Trump ya había llevado a cabo redadas migratorias en Los Ángeles y Chicago. Ambas son ciudades profundamente demócratas en estados profundamente demócratas dirigidos por funcionarios de renombre nacional que no ocultan su enojo con la Casa Blanca. La razón política parecía obvia.

El movimiento hacia Carolina del Norte fue más sorprendente.

Los alcaldes de Charlotte y Raleigh son ambos demócratas, al igual que el gobernador, pero ninguno es conocido por involucrarse en batallas políticas nacionales. En un estado donde el gobierno dividido se ha convertido en la norma, el gobernador Josh Stein, en particular, ha intentado llevarse bien con la Legislatura estatal controlada por el Partido Republicano. Los dos senadores del estado son republicanos, y el presidente Donald Trump ganó el estado en las últimas tres elecciones presidenciales.

El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que se está enfocando en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de santuario en un puñado de jurisdicciones. Esas políticas limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Pero algunos observadores dicen que enfocarse en un lugar con una política menos confrontativa puede ser parte de la ecuación.

La Casa Blanca "puede tener suficiente oposición (a su represión), pero es una versión más débil" que la que enfrentó en lugares como Chicago, indicó Rick Su, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte que estudia el gobierno local, la inmigración y el federalismo.

"No están interesados solo en deportar personas. Están interesados en el show", dijo.

La represión

Charlotte, una ciudad de aproximadamente 950.000 habitantes, fue la primera ciudad de Carolina del Norte donde el gobierno lanzó sus redadas supuestamente para combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales y la disminución de las tasas de criminalidad.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sostuvo en un comunicado que la Patrulla Fronteriza había arrestado a "más de 130 extranjeros ilegales que han violado" las leyes de inmigración. Los antecedentes de los arrestados, añadió, incluían membresía en pandillas, asalto agravado, robo en tiendas y otros delitos, pero no dijo cuántos casos habían resultado en condenas, cuántas personas habían enfrentado cargos u otros detalles.

La representante Valerie Foushee, una demócrata que representa parte de Raleigh y algunos de sus suburbios, aseguró el martes que el despliegue de agentes en Carolina del Norte "es un abuso de poder profundo, una violación de los derechos civiles y una mancha en nuestra democracia".

Las preocupaciones se han extendido en la comunidad surasiática local, que incluye a muchas personas que fueron atraídas por trabajos de alta tecnología.

Satish Garimella es alcalde pro tempore en Morrisville, a pocos kilómetros al oeste de Raleigh. Cerca de la mitad de la población de más de 30.000 habitantes de la ciudad es asiática.

Garimella, quien creció en India pero ahora es ciudadano estadounidense, aseveró que el despliegue de agentes de inmigración está "creando mucho pánico en la comunidad". Recomendó que las personas, incluidos los niños en edad de escuela secundaria y preparatoria, ahora lleven tarjetas de identidad, copias de pasaportes y otros documentos que muestren su estatus migratorio.

"Simplemente no sabes cuándo te cuestionarán y qué cosas se necesitan", afirmó Garimella, gerente de producto para una empresa farmacéutica. "Incluso una persona que es ciudadana no es inmune".

Los funcionarios no han divulgado información sobre operaciones en Raleigh.

El debate sobre el crimen y la inmigración

Un puñado de ciudades y condados en Carolina del Norte ahora se ven envueltos en los debates nacionales sobre el crimen y la inmigración, dos de los temas más importantes para la Casa Blanca.

El más destacado fue el apuñalamiento fatal este verano de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte, un ataque capturado en video. El sospechoso era de Estados Unidos, pero la administración de Trump destacó repetidamente que había sido arrestado previamente más de una docena de veces.

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que se está enfocando en el estado debido a las políticas de santuario, la mayoría de las cárceles de los condados de Carolina del Norte han honrado durante mucho tiempo las solicitudes de funcionarios federales para retener a un inmigrante arrestado por un tiempo limitado para que los agentes puedan tomar custodia de ellos.

No obstante, hay otros lugares como Raleigh y Charlotte donde la policía no ayuda con la aplicación de la ley de inmigración.

En el condado de Mecklenburg, la cárcel no honró las solicitudes de detención durante varios años, hasta que la ley estatal efectivamente lo hizo obligatorio a partir del año pasado. El condado de Wake, donde se encuentra Raleigh, tenía una política similar.

Matt Mercer, portavoz del Partido Republicano de Carolina del Norte, expresó en un mensaje de texto que la llegada de agentes de inmigración a Raleigh sería una señal de que los fracasos de los "demócratas radicales finalmente serán tomados en serio".

El Departamento de Seguridad Nacional apuntó que alrededor de 1.400 solicitudes de detención en todo Carolina del Norte no se habían honrado desde octubre de 2020, poniendo al público en riesgo.