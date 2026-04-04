Feligreses de la Parroquia San Felipe realizan el Víacrucis

La comunidad feligresa de la Parroquia San Felipe de Jesús, ubicada en la colonia San Felipe, llevó a cabo el tradicional Viacrucis viviente por calles aledañas a este sector, con la participación de niños, jóvenes y adultos que representaron el camino de Jesús hacia su crucifixión.

El recorrido inició en punto de las 8:00 de la mañana y contempló diversas estaciones distribuidas en colonias como Urbana San Felipe, Lomas de San Felipe, San José Segunda Sección, Valle de Bellavista y zonas cercanas. Durante el trayecto, se pasó por puntos de referencia como la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, el Lienzo Charro, la capilla de San Juan Diego y distintos establecimientos comerciales.

La procesión continuó por calles como San Lorenzo, Providencia, Acceso Norte y bulevar Río Santiago, abarcando sectores habitacionales y comerciales de la zona.

Autoridades eclesiásticas y organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con respeto y a seguir las indicaciones durante el desarrollo de esta representación, considerada una de las tradiciones religiosas más significativas de la Semana Santa en el municipio.

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Al concluir el recorrido, en el atrio de la parroquia se escenificaron las últimas estaciones: la crucifixión de Jesús (estación XI), su muerte en la cruz, el descendimiento cuando es bajado y entregado a su madre y finalmente su sepultura.

Tras cuatro horas, esta representación, una de las actividades de mayor arraigo y fe en esta parroquia, volvió a realizarse. El párroco Jesús Víctor Hernández Reyna agradeció a los participantes por su entrega y dedicación, además de exhortarlos a seguir mejorando cada año esta tradición. En esta edición, el papel de Jesús fue interpretado por Arturo.