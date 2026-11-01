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Hubo impunidad en el caso de Karla Pontigo

Abogada señala que siguen vigentes anomalías en investigación de feminicidios

Por Samuel Moreno

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Hubo impunidad en el caso de Karla Pontigo
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      A 14 años del feminicidio de Karla Pontigo Luciotto, las deficiencias en las investigaciones de muertes violentas de mujeres y la falta de sanciones a servidores públicos que incurren en negligencias mantienen condiciones de impunidad, señaló la abogada y defensora de derechos humanos Xóchitl Tolentino.

      Persistencia de prácticas institucionales en San Luis Potosí

      La especialista advirtió que en San Luis Potosí persisten prácticas institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia con perspectiva de género.

      En el aniversario de los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2012, Amnistía Internacional volvió a señalar la incapacidad de la Fiscalía General del Estado para resolver el caso, cuya investigación ha estado marcada por presuntas irregularidades desde sus primeras etapas, entre ellas deficiencias en el procesamiento de pruebas, problemas en la cadena de custodia y un conflicto de intereses de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

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      Relevancia jurídica y retos en la aplicación de perspectiva de género

      Tolentino indicó que el caso de Karla Pontigo se convirtió en un referente jurídico nacional, al propiciar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, aseveró que este criterio no ha logrado erradicar los prejuicios y estereotipos de género entre quienes participan en la procuración de justicia.

      La defensora legal sostuvo que "la aplicación real de la perspectiva de género debe reflejarse en investigaciones científicas, análisis del entorno de las víctimas y el agotamiento de todas las líneas posibles".

      Consideró necesario revisar antecedentes de violencia, amenazas, acoso o denuncias previas que permitan reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos.

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