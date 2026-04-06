Festival San Luis en Primavera 2026 deja derrama económica

El Festival Internacional San Luis en Primavera se consolida como uno de los encuentros culturales y turísticos más relevantes de México y América Latina, al superar todas las expectativas en su más reciente edición, con más de 320 mil asistentes y una creciente proyección internacional. Bajo la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el evento fortalece su vocación incluyente y se posiciona como una estrategia integral que combina cultura, arte, música y turismo para detonar el desarrollo económico de la Capital.

Con visitantes provenientes de más de 21 estados de la República y entre 20 y 25 mil extranjeros —principalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Alemania—, el Festival se convirtió en un punto de encuentro global. De acuerdo con el Observatorio Turístico Municipal, el 84% de las y los asistentes recomendaría visitar San Luis Capital, reflejo del alto nivel de satisfacción generado por la oferta cultural y la experiencia urbana.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó el éxito del Festival: "yo estoy muy contento porque se rompieron todos los récords de audiencia, de visitas al Centro Histórico, de visitas al Festival, con un saldo muy blanco, debo decirlo, muy blanco". Subrayó además que los eventos registraron llenos totales e incluso rebasaron la capacidad de los espacios, lo que confirma el creciente interés por este encuentro cultural.

Durante los días de mayor afluencia, el Centro Histórico lució completamente abarrotado, especialmente en el recorrido entre los Siete Altares y los Siete Bares. "Desde el jueves realmente el centro se abarrotó", enfatizó el edil, quien celebró la participación masiva tanto de habitantes como de visitantes, consolidando al Festival como una experiencia viva del patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

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El análisis del Observatorio Turístico Municipal revela que el 89% de los asistentes fueron nacionales, mientras que el 10% correspondió a turismo internacional.