logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Festival San Luis en Primavera 2026 deja derrama económica

Impulsado por el alcalde Enrique Galindo, es el más incluyente de América Latina

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Festival San Luis en Primavera 2026 deja derrama económica

El Festival Internacional San Luis en Primavera se consolida como uno de los encuentros culturales y turísticos más relevantes de México y América Latina, al superar todas las expectativas en su más reciente edición, con más de 320 mil asistentes y una creciente proyección internacional. Bajo la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el evento fortalece su vocación incluyente y se posiciona como una estrategia integral que combina cultura, arte, música y turismo para detonar el desarrollo económico de la Capital.

Con visitantes provenientes de más de 21 estados de la República y entre 20 y 25 mil extranjeros —principalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Alemania—, el Festival se convirtió en un punto de encuentro global. De acuerdo con el Observatorio Turístico Municipal, el 84% de las y los asistentes recomendaría visitar San Luis Capital, reflejo del alto nivel de satisfacción generado por la oferta cultural y la experiencia urbana.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó el éxito del Festival: "yo estoy muy contento porque se rompieron todos los récords de audiencia, de visitas al Centro Histórico, de visitas al Festival, con un saldo muy blanco, debo decirlo, muy blanco". Subrayó además que los eventos registraron llenos totales e incluso rebasaron la capacidad de los espacios, lo que confirma el creciente interés por este encuentro cultural.

Durante los días de mayor afluencia, el Centro Histórico lució completamente abarrotado, especialmente en el recorrido entre los Siete Altares y los Siete Bares. "Desde el jueves realmente el centro se abarrotó", enfatizó el edil, quien celebró la participación masiva tanto de habitantes como de visitantes, consolidando al Festival como una experiencia viva del patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El análisis del Observatorio Turístico Municipal revela que el 89% de los asistentes fueron nacionales, mientras que el 10% correspondió a turismo internacional. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP
    ¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP

    ¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP

    SLP

    Redacción

    Paro inicia este lunes a las 7:00

    Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila
    Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila

    Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila

    SLP

    Redacción

    Temazcalli atiende a internos en penal

    Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia
    Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

    Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

    SLP

    Redacción

    Protección Civil detecta irregularidades durante operativo

    Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales
    Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales

    Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales

    SLP

    Redacción

    Ayuntamiento informa que el festival duplicó la expectativa de visitantes