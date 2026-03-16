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FGE define situación jurídica de criminales

Por Rubén Pacheco

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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FGE define situación jurídica de criminales

Si bien se realizan detenciones de presuntos criminales relacionados con determinados delitos, posteriormente la Fiscalía General del Estado (FGE) analiza cada asunto y detecta su vinculación con otros ilícitos, por lo cual, integra otras investigaciones para generar nuevas órdenes de aprehensión, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que, si bien la SSPC puede valorar que ciertos detenidos tienen relación con algún crimen, por ejemplo, los 3 aprehendidos en Villa de Reyes que se le vincula con el asesinato de dos empresarios villarreyenses, la FGE no puede confirmar la presunción hasta que logre integrar debida y legalmente la carpeta de investigación.

Juárez Hernández exteriorizó que, si bien la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 14 sujetos entre el 22 de febrero y 4 de marzo pasado, quienes habrían participado en delitos de alto impacto, entre ellos, asesinatos de policías, la FGE será la encargada de definir su situación jurídica.

"Yo veo que le preguntan a la fiscal, pero es muy prudente, porque ella tiene que manejar de manera muy confidencial (...) nosotros aportamos con ustedes algunos comentarios de estos detenidos con varios eventos, pero obviamente la Policía de Investigación necesita tiempo para formalizar esta información", expuso.

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Lamentó que, en algunas regiones del estado, se ha detectado protección social de los residentes, pues muchas veces los criminales no solo se enquistan, sino que emplean a las personas o los favorecen con las rentas de domicilios o compra de alimentos.

"Encontramos una protección tipo social (...) como nosotros traemos un combate fuerte, fuerte, fuerte...yo creo que los mismos grupos utilizan eso para evadir. Es una estrategia que la estamos viviendo, no de ahorita, sino de dos o tres años", remató.

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