Final de Copa Potosí corona a los mejores

La emoción alcanzará su punto máximo con las finales que se disputarán este sábado 4 de abril en el estadio Libertad Financiera, un escenario de primer nivel donde se coronará a los campeones en medio de un ambiente vibrante, impulsado por el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Todo está listo para que los equipos dejen el alma en la cancha y se escriba un nuevo capítulo lleno de intensidad, entrega y gloria deportiva, arrancando a las 10:00 con el duelo femenil y cerrando a las 18:00 horas con el varonil.

La edición 2026 del torneo ha destacado por su alto nivel competitivo, con la participación de 16 equipos en la rama varonil, 16 en la femenil y 40 conjuntos infantiles, divididos en las categorías 2012-2013 y 2014-2015. Con una bolsa de premios de 1.9 millones de pesos repartida entre todas las categorías, la competencia ha reunido a más de mil 400 futbolistas, combinando experiencia profesional con jóvenes promesas que buscan abrirse camino.

Los futbolistas que han dejado todo en la cancha en cada partido, mostrando garra, talento y determinación en escenarios como la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR) y el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve). Cada jugada ha sido disputada con fuerza, cada gol celebrado con euforia y cada encuentro ha reflejado el nivel competitivo que distingue a este torneo, con más de mil 400 futbolistas participantes.

Las gradas han sido el alma de esta fiesta deportiva. Miles de aficionados han acompañado a sus equipos con tambores, banderas y porras que no han dejado de alentar ni un solo minuto, llenando de color y emoción cada rincón de las sedes. La energía que se vive en cada partido ha convertido a la Copa Potosí en un espectáculo donde la pasión se desborda dentro y fuera del campo, reuniendo a más de 60 mil espectadores entre las distintas sedes que hacen de cada jornada una experiencia inolvidabl

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