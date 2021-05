Firme, la candidatura, señala Mónica Rangel

La candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel Martínez, afirmó que su postulación está firme porque "está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral".

En un comunicado, la ex funcionaria estatal consideró como "información no oficial, filtrada" la nota publicada por Reforma en la que se señala que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral propone retirarle el registro de su postulación por no haber entregado su reporte de gastos de precampaña.

"No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro", señaló.

Explicó que se separó de su cargo de secretaria de Salud del gobierno estatal en fecha "muy posterior" al periodo de la precampaña.

Reiteró su compromiso "con el respeto irrestricto a la ley".