Fiscalía de SLP en alerta por secuestros virtuales de menores de edad

Ante las denuncias de desapariciones y secuestros virtuales de menores de edad, mismos que se han dado a conocer principalmente en redes sociales, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, hizo un llamado a los adolescentes y menores de edad a no perder contacto con sus familiares.

"Deciden salirse, alejarse por horas, estar con amigos y apagar su teléfono... aún así tenemos dos casos de menores que han salido de su domicilio por violencia intrafamiliar", puntualizó el abogado del estado.

Ruiz Contreras recordó que ante la no localización o desaparición de menores se activa la Alerta Amber. La Fiscalía General del Estado ha activado 22 alertas, de las cuales sólo una está pendiente de localización para su desactivación.

En casos de secuestro virtual, el fiscal detalló que la persona nunca está en riesgo, porque engañan a la persona para que se oculte y lo que peligra es el patrimonio económico de esas familias, "la recomendación es que no pierdan el contacto", insistió.