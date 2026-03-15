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Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

Denuncias en redes sociales alertan sobre una asaltante que aprovecha distracciones para robar en restaurantes.

Por Rubén Pacheco

Marzo 15, 2026 02:57 p.m.
A
Fiscalía desconoce caso de asaltante en comercios del centro histórico

Aunado a referir que el robo a negocio en el centro histórico capitalino ha disminuido, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo desconocer el caso de una asaltante de comercios, recientemente divulgado en redes sociales, sin embargo, afirmó que revisará el asunto.

De acuerdo con testimonios de propietarios de restaurantes publicados en Facebook, la delincuente aprovecha los momentos de distracción para ingresar a los establecimientos, acercarse a la cajas y mesas para sustraer celulares, carteras o cualquier otro objeto de valor.

La fiscal general externó que este tipo de ilícito se comete principalmente sin violencia, pues los criminales aprovechan el descuido de comensales o duelos de inmuebles para robar lo que pueden en el momento.

Asumió que derivado de los operativos y rondines de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, se ha logrado decrecer la incidencia delictiva por atraco a comercio.

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"Es un tema que afecta a la sociedad y, sobre todo, que es un delito que se persigue de oficio: el robo (...) no hemos tenido conocimiento, porque agentes de la Guardia Civil realizan rondines", remató.

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