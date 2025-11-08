logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario

Tras ser atacado en la zona universitaria , un joven pierde la vida y la Fiscalía inicia investigaciones en conjunto con la UASLP

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 05:10 p.m.
A
Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en la zona universitaria de la capital potosina, donde un joven fue herido y posteriormente perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar recabada por la Policía de Investigación (PDI), el joven habría sido atacado por personas desconocidas. Tras ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, se reportó su fallecimiento minutos después.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa precisa del deceso.

La FGESLP señaló que mantiene coordinación con autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir las responsabilidades que correspondan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario
Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario

Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario

SLP

Redacción

Tras ser atacado en la zona universitaria , un joven pierde la vida y la Fiscalía inicia investigaciones en conjunto con la UASLP

Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador
Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

Conductor resulta golpeado tras choque en puente Valentín Amador

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado

Investiga la FGE muerte de joven herido en zona universitaria
Investiga la FGE muerte de joven herido en zona universitaria

Investiga la FGE muerte de joven herido en zona universitaria

SLP

Redacción

No ofreció más datos sobre el suceso en el que falleció el estudiante Jorge Eduardo

Continúa la campaña de vacunación invernal en Soledad
Continúa la campaña de vacunación invernal en Soledad

Continúa la campaña de vacunación invernal en Soledad

SLP

Flor Martínez

La prioridad son grupos de riesgo ante la Influenza, el Covid-19 y el Neumococo