Fiscalía investiga fallecimiento de joven en campus universitario

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en la zona universitaria de la capital potosina, donde un joven fue herido y posteriormente perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar recabada por la Policía de Investigación (PDI), el joven habría sido atacado por personas desconocidas. Tras ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, se reportó su fallecimiento minutos después.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa precisa del deceso.

La FGESLP señaló que mantiene coordinación con autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir las responsabilidades que correspondan.

