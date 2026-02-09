Florerías se alistan para San Valentín

A unos días del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las florerías de San Luis Potosí se preparan para uno de los periodos de mayor venta del año, impulsado por el alta demanda de arreglos florales, principalmente rosas, que tradicionalmente encabezan las preferencias de los consumidores.

De acuerdo con referencias de consumo y precios en el mercado, regalar flores en estas fechas puede costar desde poco más de 500 pesos hasta superar los 3 mil pesos, dependiendo del tipo de arreglo, la cantidad de flores y la presentación. En promedio, el gasto destinado a flores como regalo principal durante San Valentín ronda los 600 pesos, según estimaciones nacionales sobre el consumo en esta celebración.

Las rosas rojas se mantienen como las más solicitadas por su simbolismo ligado al amor romántico, aunque en los últimos años también han ganado terreno los arreglos mixtos, que incluyen flores de temporada como girasoles, margaritas o alstroemerias, opciones que algunos compradores consideran más accesibles o diferenciadas frente al ramo tradicional.

En cuanto a precios, una docena de rosas puede alcanzar costos cercanos a los 700 u 800 pesos en los días previos al 14 de febrero, especialmente en servicios con entrega a domicilio o arreglos más elaborados. En florerías locales y mercados, los precios suelen variar según la disponibilidad y la demanda, aunque el incremento es una constante durante esta temporada.

La comparación con años pasados muestra una tendencia al alza. Reportes de consumo indican que en 2024 y 2025 los precios de las flores aumentaron entre 10 y 20 por ciento respecto a años anteriores, influenciados por el encarecimiento de insumos, el transporte y la presión de la demanda en fechas clave. En temporadas especiales recientes, como el Día de las Madres, comerciantes locales han reconocido incrementos incluso mayores en ciertos tipos de flores.

Este panorama convierte al Día del Amor y la Amistad en una de las fechas más rentables para el sector floral en San Luis Potosí, comparable con otras celebraciones de alto consumo. Mientras parejas, amistades y familias buscan expresar afecto a través de un ramo, las florerías afinan estrategias para aprovechar el repunte en ventas y cerrar febrero como uno de los meses más fuertes del año.