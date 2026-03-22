Formación de universitarios, eje de la competitividad

La formación y desarrollo de jóvenes universitarios se perfila como uno de los ejes prioritarios para fortalecer la competitividad económica de la entidad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub Tamez.

El líder empresarial señaló que es fundamental enfocar esfuerzos en la preparación de talento joven mediante un modelo de colaboración entre instituciones educativas, sector empresarial, sociedad y gobierno, lo que permitirá consolidar un ecosistema más sólido y moderno.

"Es uno de los principales sectores donde hay que ponerle mucho énfasis, porque con el trabajo de las tres hélices podemos generar un entorno más competitivo", expresó.

Mahbub Tamez destacó que uno de los principales retos que enfrenta San Luis Potosí es la disponibilidad de mano de obra técnica y calificada, especialmente ante la llegada de nuevas empresas que demandan perfiles más especializados.

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En ese sentido, celebró que las universidades amplíen su oferta académica con nuevas carreras y áreas de oportunidad que respondan a las necesidades del mercado laboral, lo que contribuirá a cerrar la brecha existente en la capacitación del capital humano.

Asimismo, subrayó la relevancia del sector terciario en la economía nacional, al representar el comercio, los servicios y el turismo cerca del 80 por ciento del Producto Interno Bruto, además de concentrar el 74 por ciento del empleo formal en el país.

"El sector que representamos es uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo", apuntó.

Finalmente, el presidente de Canaco-Servytur indicó que uno de los objetivos será fortalecer la coordinación con los tres niveles de gobierno para impulsar políticas públicas que favorezcan a los empresarios del sector servicios, así como mejorar las condiciones para el desarrollo económico en la entidad.