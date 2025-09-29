Formalizan denuncia contra caseta ilegal de P. de Piedra

Treinta vecinos del fraccionamiento Puerta de Piedra formalizaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable de diversas conductas delictivas, por el cobro de diversas cuotas ilegales, y posibles sobornos a autoridades, para dejar operar a una corporación policial que no tiene registro.

La denuncia versa sobre fraude, asociación delictuosa, usurpación de funciones, manejo indebido de recursos y los que resulten. En la denuncia, expresan que dicen tener indicios de que hay sobornos a las autoridades para que los dejen funcionar. Señalan en particular a los encargados de un coto específico del fraccionamiento, como responsables de las conductas señaladas en la denuncia.

Los vecinos reiteran que en algunos casos, los administradores ni siquiera son dueños de las casas de ahí, y a pesar de no tener la propiedad de la vivienda, presionan con suspensiones de servicios a manera de tratar de forzar a quienes no paguen.

Precisan que los administradores están forzando para que se realice de manera obligada el pago de los servicios, y reprochan que los responsables ni siquiera han demostrado la legal existencia del corporativo de seguridad o de la necesidad de cuotas extraordinarias, no muestran facturas ni contratos ni procesos de licitación para llegar a contratar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí