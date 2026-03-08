Forman gobierno municipal, un 70% de mujeres

La contralora interna de Soledad, Alma Isabel Loredo Salazar, afirmó que, en este municipio, más del 70 por ciento de los cargos directivos, de coordinación y de jefaturas de área están en manos de mujeres, lo que, en su opinión, demuestra que sí existe una política municipal "incluyente y de reconocimiento al talento femenino".

Soledad impulsa inclusión de mujeres en puestos clave del Ayuntamiento

Dijo que, actualmente, se busca que "más mujeres aporten su experiencia en áreas estratégicas del Ayuntamiento, desde dependencias operativas hasta espacios de planeación y toma de decisiones, demostrando que la administración pública puede ser un espacio de desarrollo profesional y de liderazgo para ellas".

Día de la Mujer: Soledad reconoce aporte femenino en administración municipal

Aseguró que la administración municipal en turno ha dejado en claro su empatía por la presencia de más mujeres en encargos de alta responsabilidad gubernamental, cuya participación fortalece el funcionamiento del Ayuntamiento.

"En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconocemos la entrega, la capacidad y el liderazgo de cada una de las mujeres que laboran en este Ayuntamiento. Su trabajo diario en áreas administrativas, operativas y de servicios es fundamental para garantizar una atención de calidad las y los ciudadanos y para seguir construyendo un gobierno de resultados", concluyó la contralora interna.