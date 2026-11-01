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Formato de debates aún sin definir: Ceepac

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Formato de debates aún sin definir: Ceepac
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      Los formatos de los debates electorales de 2027 todavía no están definidos y su modificación dependerá, en parte, de los acuerdos que alcance el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con los partidos políticos. 

      El organismo plantea hacer encuentros más dinámicos y menos extensos, pero aún trabaja en el plan para organizar los dos debates por la gubernatura y los cinco correspondientes a municipios con mayor lista nominal.

      Carlos David Cuéllar Arochi, presidente de la Comisión Temporal de Debates, informó que el Consejo General ya aprobó la integración de este órgano y que sus integrantes celebraron su primera sesión de instalación. Actualmente preparan el plan de trabajo para cumplir con la organización de los siete encuentros establecidos para el proceso electoral.

      Entre los aspectos que la comisión pretende revisar están los formatos, las dinámicas y las preguntas dirigidas a las candidaturas a la gubernatura y las presidencias municipales. Cuéllar Arochi señaló que buscarán que los debates permitan a la ciudadanía comparar las propuestas, identificar sus diferencias y conocer los planteamientos de quienes compitan por los cargos.

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      Sin embargo, la construcción de estos formatos también estará sujeta al diálogo con los partidos políticos. El consejero adelantó que, una vez definidas las candidaturas, se establecerán mesas de trabajo para consensuar las reglas y las dinámicas de participación, de manera que todos los contendientes conozcan previamente las condiciones de los encuentros.

      Por ahora, la comisión no ha presentado propuestas concretas para modificar los formatos ni ha precisado qué mecanismos permitirán evitar debates prolongados o intervenciones que dificulten la comparación de propuestas. Cuéllar Arochi también señaló que se mantendrá la línea de procesos electorales anteriores respecto a los municipios considerados, por lo que los cambios anunciados todavía están pendientes de definición.

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