"Fortaleza del PRI no depende de una persona"

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La regidora capitalina del PRI, Margarita Hernández Fiscal, consideró que el nombramiento de José Luis Mejía López como director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) confirma que los cuadros formados en el partido continúan siendo valorados incluso por gobiernos emanados de otras fuerzas políticas.

Luego de que el expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI asumiera el nuevo cargo dentro de la administración estatal, la edil señaló que se trata de una decisión personal y le deseó éxito en su nueva responsabilidad.

Hernández Fiscal sostuvo que la salida de perfiles priistas hacia otras administraciones es una muestra de la preparación de sus militantes. "El PRI ha hecho buenos perfiles, tan así que muchos de ellos hoy están trabajando en el gobierno de enfrente", comentó al ser cuestionada sobre el tema.

Respecto a si este tipo de movimientos debilitan al partido, la regidora afirmó que la fortaleza del PRI no depende de una sola persona, sino de la institución y del trabajo de quienes permanecen en sus filas. No obstante, reconoció que le hubiera gustado que José Luis Mejía continuara dentro del tricolor.

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La priista también señaló que los tiempos políticos han cambiado y lamentó que actualmente la lealtad partidista ya no tenga el mismo peso que en el pasado. Aun así, insistió en que cualquier fuerza política requiere de perfiles con experiencia y capacidad, por lo que consideró que la llegada de Mejía López al gobierno estatal responde precisamente al reconocimiento de esas cualidades. "Ojalá no se hubiera ido, ojalá lo hubieran retenido", expresó.