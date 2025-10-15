FOTO DEL DÍA: "Listo para el saqueo"

logo pulso
Por Pulso Online PULSO

Octubre 15, 2025
En la esquina de Mariano Arista y Simón Bolívar, cerca de una de las zonas más transitadas y con valor histórico del Centro de San Luis Potosí, se encuentra un edificio que alguna vez albergó locales comerciales. Hoy, el abandono, los vidrios rotos y los grafitis reflejan el deterioro del inmueble, que tras ser saqueado ofrece una imagen poco favorable en un entorno donde predominan monumentos y espacios emblemáticos de la ciudad.

