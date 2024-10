Villa de Pozos, nuevo municipio, sufre crisis de agua y basura

Los fraccionamientos de Villa de Pozos enfrentan una grave crisis de desabasto de agua, lo que ha llevado a sus habitantes a contratar pipas para abastecer sus hogares. Algunos vecinos reportan haber estado sin este servicio esencial durante año y medio, mientras que otros han enfrentado esta situación durante varios meses.

Actualmente, aproximadamente siete fraccionamientos en el municipio continúan luchando contra el problema del suministro. Entre ellos se encuentran Residencial El Encanto, La Moreira, Residencial La Villa y Fraccionamiento Fraylea, quienes expresan su frustración por la falta de respuestas rápidas y efectivas ante esta problemática.

Habitantes afectados comentan que, durante las dos últimas semanas de septiembre, el Interapas envió una pipa a lascomunidades, pero desde el primero de octubre no han recibido más apoyo. Este breve auxilio se logró tras presionar a la dependencia, quienes argumentaron que no hay agua en la red. Como resultado, los vecinos enfrentan la incertidumbre de no contar con agua de manera regular.

"Sinceramente es desesperante. Además, hay algunos vecinos que en el recibo que se paga en estos días les llegaron pagos excesivos para variar sin agua y cobro excesivo sin tener el servicio del vital líquido. Si solicitamos una respuesta pronta y expedita", señaló una vecina del fraccionamiento El Colibrí.