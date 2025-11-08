logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Frente frío 13 afectará a San Luis Potosí: Protección Civil emite recomendaciones

Descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 06:31 p.m.
Frente frío 13 afectará a San Luis Potosí: Protección Civil emite recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población de 17 estados del país a tomar medidas preventivas por la entrada del frente frío 13, mismo que traerá lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del sábado y primeras horas del domingo el frente frío 13 ingresará sobre el norte y noreste del país.

Impulsado por una masa de aire ártica, este frente frío ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en algunos estados.

Además, habrá un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas; lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del norte, oriente, sureste; y un evento de "Norte" muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales

Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento

Ante la presencia de lluvias, recomendó disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.

De manera prioritaria también solicitó revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos

Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los estados más afectados por el frente frío 13 serán:

Aguascalientes

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

