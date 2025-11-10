logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Frente frío 13 golpeará a San Luis Potosí con bajas temperaturas

Se prevén lluvias, heladas y descensos drásticos de temperatura durante toda la semana

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 07:35 a.m.
A

El Frente Frío número 13 comenzará a impactar este lunes a San Luis Potosí con lluvias aisladas en las primeras horas del día y un marcado descenso de temperatura durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno mantendrá un ambiente frío durante toda la semana, con noches y madrugadas heladas, especialmente en zonas altas y serranas del estado.

Las temperaturas mínimas para este lunes podrían descender hasta los 5 grados Celsius en la zona Centro y el Altiplano, mientras que en las sierras se esperan condiciones más severas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones: abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En caso de utilizar calefactores, se debe asegurar una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

El invierno se adelanta en San Luis Potosí: protégete y cuida a los tuyos.

El invierno se adelanta en San Luis Potosí: protégete y cuida a los tuyos.

SLP

Redacción

