Frente frío 41 trae heladas y lluvias a SLP

El nuevo frente frío número 41 provocará un descenso en las temperaturas en San Luis Potosí, con ambiente fresco a muy frío durante las mañanas y noches, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Para este martes 17 de marzo, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas, con posibilidad de heladas, principalmente durante la madrugada.

Además, existe probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en la región Huasteca, así como precipitaciones por la tarde en zonas del sur de las regiones Centro y Media.

El pronóstico también contempla vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 60 a 80 km/h.

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Las autoridades advirtieron sobre condiciones que podrían favorecer incendios forestales y urbanos, por lo que recomendaron extremar precauciones.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911.