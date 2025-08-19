Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: García

Olga Regina García López, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, afirmó que durante su participación en los Comités de Evaluación del Ejecutivo para la elección de magistrados del Poder Judicial se cumplieron a cabalidad todos los procedimientos de revisión de expedientes.

La declaración de García López se da luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera invalidar la designación en San Luis Potosí de una jueza y una magistrada, despojándolas de su triunfo por no cumplir ciertos requisitos.

Además, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de San Luis Potosí declaró inelegible a Zelandia Bórquez Estrada para ocupar una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial local, un perfil que correspondió revisar directamente al Comité de Evaluación del Ejecutivo.

Según García López, cada documento fue evaluado de manera minuciosa y quienes cumplían con los requisitos establecidos avanzaron a las siguientes etapas. En los casos en que algún aspirante no cumplía con los criterios, se notificaba oficialmente mediante los acuerdos correspondientes.

La magistrada aclaró que cualquier impugnación que se presente actualmente ante el Tribunal Electoral ya no corresponde al comité y es responsabilidad de esa instancia. Destacó que los lineamientos y requisitos estaban claramente definidos en la constitución, por lo que los expedientes que no los cumplían fueron descartados de manera oportuna.

Con estas declaraciones, García López deja claro que su labor dentro del comité se desarrolló de manera exhaustiva y que las etapas posteriores, incluyendo cualquier controversia o impugnación, están bajo la jurisdicción del Tribunal Electoral.