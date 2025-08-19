logo pulso
Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: Magistrada

El TEPJF invalidó la designación de una jueza y una magistrada

Por Samuel Moreno

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Poder Judicial de San Luis Potosí

Poder Judicial de San Luis Potosí

La magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Olga Regina García López, aseguró que durante su participación en los Comités de Evaluación del Ejecutivo se cumplieron a cabalidad los procedimientos de revisión de expedientes para la elección de magistrados del Poder Judicial.

Sus declaraciones surgen luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera invalidar la designación en San Luis Potosí de una jueza y una magistrada, despojándolas de su triunfo por no cumplir ciertos requisitos.

A nivel local, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) también declaró inelegible a Zelandia Bórquez Estrada para ocupar una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial, un perfil revisado directamente por el Comité de Evaluación del Ejecutivo.

García López afirmó que cada documento fue revisado minuciosamente y que solo quienes cumplían con los requisitos establecidos avanzaban a las siguientes etapas. En los casos contrarios, los aspirantes eran notificados mediante los acuerdos correspondientes.

Subrayó además que cualquier impugnación presentada actualmente ya no corresponde al comité, sino que es responsabilidad del Tribunal Electoral, y recordó que los lineamientos estaban claramente definidos en la Constitución.

Con ello, la magistrada dejó claro que su labor se realizó de manera exhaustiva y que las controversias posteriores recaen únicamente en la jurisdicción electoral.

