SLP

Fuertes vientos causan destrozos en la ciudad

Por Rolando Morales

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Fuertes vientos causan destrozos en la ciudad

 Tras los fuertes vientos registrados en las últimas horas, personal de Parques y Jardines mantiene operativos activos para el retiro de árboles caídos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar la movilidad en distintas zonas de la ciudad.

Entre las acciones realizadas, se informó el retiro de un árbol caído en la calle San Alfonso, en la colonia San Ángel, lo que permitió restablecer la seguridad en el área. También se atendió un incidente en la calle Uresti, donde un árbol ubicado dentro de un centro escolar cayó hacia el paso vehicular, situación que ya fue controlada. Asimismo, en Privada del Marqués se retiró un árbol que obstruía la circulación.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, señaló que se han registrado dos casos recientes de caída de árboles: uno en la zona del Rosedal y otro en Francisco Martínez de la Vega, en Misión de Loreto. Indicó que ambos incidentes fueron atendidos y que, en el caso del Rosedal, se reportaron daños a un vehículo, aunque sin afectaciones al alumbrado público.

Además, informó sobre una afectación eléctrica en el Centro Histórico durante la madrugada, relacionada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que provocó interrupciones en el servicio de alumbrado y comercios. El incidente fue reportado alrededor de las 2:30 de la mañana y quedó resuelto tras la intervención de la CFE durante la mañana.

Por su parte, Protección Civil Municipal continúa atendiendo reportes derivados de las condiciones climatológicas y reiteró el llamado a la población a extremar precauciones, como mantenerse alejados de árboles, postes o bardas en riesgo de caer, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y mantenerse informados a través de los pronósticos.

 y comunicados oficiales.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir reportando cualquier incidente relacionado con árboles o áreas verdes para brindar atención oportuna y prevenir riesgos.

