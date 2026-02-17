logo pulso
Fuga de aguas negras persiste en Soledad; vecinos piden atención

Cada vez que personal de INTERAPAS acude a revisar el punto, la fuga se vuelve a tapar y reaparece

Por Redacción

Febrero 17, 2026 11:43 a.m.
A
Fuga de aguas negras

Fuga de aguas negras

Habitantes de la calle San Gabriel y Privado de Lourdes, en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron una fuga de aguas negras que permanece activa desde hace al menos cuatro meses, sin que hasta ahora las autoridades atiendan el problema de forma eficaz.

Según los vecinos, cada vez que personal de INTERAPAS acude a revisar el punto, la fuga se vuelve a tapar y reaparece, lo que ha provocado malos olores permanentes y riesgo sanitario en la zona.

La tubería dañada se ubica justo en el lugar donde se instala el mercadito local, por lo que comerciantes y transeúntes conviven con el derrame de aguas residuales desde hace aproximadamente tres semanas sin solución definitiva.

Los residentes señalaron que a pesar de los múltiples reportes realizados, no se ha logrado una reparación duradera y el flujo de agua negra no se detiene, lo que representa un foco de infección y deterioro de la vialidad.

Este tipo de fugas no es aislado en el municipio, ya que en fechas recientes personal de INTERAPAS ha reparado fugas de agua potable en colonias de Soledad, pero las fallas en el sistema de drenaje y alcantarillado continúan siendo motivo de queja ciudadana en diferentes sectores

Fuga de aguas negras en Soledad.

