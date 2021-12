Fugas de El Realito dañan casas y cultivos

Se han convertido en una constante las fugas de agua en los ductos de conducción de agua de la presa El Realito, lo que a su vez tiene en zozobra a quienes habitan en las cercanías de la zona por donde se construyeron los ductos, dado que de manera repentina ocurren "estallidos" en la tubería, incluso en la madrugada.

Este problema ocurre desde el inicio, desde que se construyeron las líneas de conducción, pero cada vez se hacen más constantes y cuando se rompe la tubería lo hace con tal fuerza que el nivel del agua llega a una altura considerable y lo hace acompañado de piedras y lodo, señalaron familias afectadas.

Cuando se han presentado las fugas, las viviendas cercanas pierden gran cantidad de muebles además de que se dañan los vehículos y se pierden animales, aparte de los miles de litros de agua que se desperdician en cada ocasión, así lo atestigua Ismael López García, quien habita con su familia y varios de sus hijos en la comunidad de El Patol, del municipio de Tierra Nueva.

Relató que en una ocasión "estalló" la tubería del Realito cerca de sus viviendas en horas de la madrugada y como estaban dormidos "cuando nos dimos cuenta ya andábamos nadando en el agua".

Fue tal la fuerza de la fuga, que el agua se llevó un puesto de comida rápida que estaba en la calle, dobló las láminas de la puerta principal de la vivienda, y dañó todos los muebles, así como vehículos que estaban en la entrada.

Reconoció que la empresa operadora de El Realito les ha pagado las afectaciones cada vez que esto ocurre.

"Pero aunque no nos dieran nada preferimos estar tranquilos. Si esa tubería no estuviera cerca de nuestras viviendas, porque ya son muy constantes las fugas", coincidieron Ismael López y su hija Lourdes López.

Advirtieron que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia, dado que son muy frecuentes los problemas con esas líneas de conducción de agua, por lo que pidieron a la empresa responsable de esos ductos que pongan atención en el mantenimiento de la obra.

Cinco meses con una fuga

que daña cultivos

Clemente Zúñiga Hernández es ejidatario, él mostró en la comunidad El Piquín, del municipio de Tierra Nueva, un cultivo de dos y media hectáreas de avena que ya se echó a perder por una fuga de agua del ducto de conducción de El Realito.

La fuga inició hace ya cinco meses, sin que nadie le ponga atención ni la repare.

"Ya les he dicho varias veces a los supervisores de esa tubería, pero solo me dicen que la van a arreglar y no hacen nada", explicó el afectado.

Explicó que el problema para él no acaba únicamente con haber perdido sus cultivos, sino que teme que ya esa tierra de dos hectáreas y media que tiene para cultivar diversos productos, se vaya a hacer "salinosa" y entonces ya no le servirá para siembra.

Se perderá totalmente por el exceso de humedad a causa de esa fuga que ya lleva varios meses.

El agua que se fuga es constante las 24 horas del día, se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 33 de la carretera a Tierra Nueva, en donde está una de las válvulas de la línea de conducción, entre las comunidades de El Piquin y El Patol.

Clemente Zúñiga reveló que el agua de la fuga está llegando ya a otros cultivos de parcelas cercanas, por donde normalmente se siembra forraje para ganado, lo que también puede ocasionar daños severos dado el exceso de humedad.

Don Clemente Zúñiga, dijo que lamentablemente esa parcela es su único sustento de vida y si ya no le sirve para cultivar, desconoce a qué se dedicará de ahora en adelante.

en sólo dos meses van Cinco fugas

El presidente municipal de Tierra Nueva, Rubén Rodríguez Rodríguez dijo en entrevista tener conocimiento que en los dos meses que lleva de su administración, desde que tomó posesión del cargo, han ocurrido cinco fugas en las líneas del acueducto y la zona más afectada es la que se encuentra entre la entrada a la comunidad de El Fuerte, del municipio de Santa María del Río y las comunidades de El Piquín y El Patol, del municipio de Tierra Nueva.

Indicó que como los ductos son propiedad de una empresa privada, es ésta la que se encarga de indemnizar a los afectados cada vez que ocurre una afectación, ante lo cual el Ayuntamiento a su cargo no tiene injerencia, hasta el momento ni siquiera han tenido ningún acercamiento con la empresa ni tienen ningún convenio con ella.

Reconoció que normalmente cuando sucede una avería en la tubería, la empresa responsable actúa rápido, en cuestión de horas la repara, el problema es que ya son muy constantes las fugas y cada vez que eso ocurre los habitantes de las zonas cercanas tienen afectaciones en sus propiedades.

Agregó que, de hecho, está por acercarse a la empresa de El Realito, para ver si pueden apoyarlo para mejorar el sistema de abasto de agua en Tierra Nueva, porque 40 por ciento de la población de este municipio carece de abasto del vital líquido, afortunadamente hasta el momento ya tuvieron diálogos e incluso la visita de funcionarios de la Comisión Estatal del Agua y de la diputada presidenta de la Comisión de Agua del Congreso del Estado, quienes han mostrado disposición de apoyarlo.

El edil dijo que hasta el momento en nada beneficia a Tierra Nueva que pase por sus tierras las líneas de conducción de la presa de El Realito, pero ya los ductos están construidos y sabe que al parecer en su momento, cuando se construyó esa obra, sí se dio una indemnización al municipio de Tierra Nueva, pero desconoce el destino que se le haya dado a ese monto, porque nadie le informó nada al respecto.