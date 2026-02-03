Fustiga Gallardo a la Policía capitalina; insiste en su "Convoy"

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, acusó que la policía municipal de la capital no acude de manera regular a las colonias y anunció que la Guardia Civil Estatal (GCE) realizará patrullajes y operativos directos en zonas intervenidas por el programa 'Enchúlame la Colonia', aun cuando —reconoció— se trata de funciones que corresponden al ámbito municipal.

"Vamos a estar haciendo trabajo que no nos toca porque le toca a la municipal, pero no sé si venga la municipal todos los días", declaró durante un acto público en la colonia Industrial Juan Sarabia. Añadió que, mientras eso ocurre, el Estado asumirá la presencia policial: "Mientras que otros policías andan dormidos y no vienen a la colonia, nosotros sí vamos a venir".

En su mensaje, el mandatario reiteró planteamientos que ya había hecho en eventos previos sobre la aplicación de operativos similares al llamado "Convoy", al referirse al retiro de personas que consumen alcohol o drogas en la vía pública o permanecen en esquinas. "¿Se acuerdan del convoy?... ¿Quieren que regrese el convoy o no quieren que regrese el convoy?", preguntó a los asistentes.

Gallardo señaló que estas personas serían retiradas de las calles y obligadas a realizar trabajos comunitarios. "Nos los vamos a llevar y los vamos a poner a hacer trabajos de pintura y a limpiar las colonias", dijo.

Más adelante insistió: "Si ustedes ven a uno que se esté drogando, le van a hablar a la Guardia Civil Estatal y va a venir por él y se lo va a llevar".

El gobernador sostuvo que los operativos serán permanentes y reincidentes. "A la semana o a los 15 días, si regresan y vuelven a hacer lo mismo, nos los vamos a volver a llevar, a ver quién se cansa", afirmó, al tiempo que pidió respaldo de los vecinos.

El anuncio se dio en el marco del arranque del programa 'Enchúlame la Colonia', que contempla bacheo, alumbrado público, desazolve de drenajes, limpieza de áreas verdes y mantenimiento de espacios deportivos. Gallardo prometió que las colonias atendidas recibirán mantenimiento periódico. "Si solamente se hace una vez, no sirve", dijo.

El mensaje del gobernador también incluyó referencias de carácter político rumbo a 2027, al llamar a la continuidad de su proyecto y descalificar a gobiernos anteriores. "¿Quién quiere que siga el cambio?... ya viene el 27", expresó ante los asistentes, a quienes pidió no respaldar a lo que denominó "la maldita herencia".