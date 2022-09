Gabinete debe laborar 17 horas cada día

Emulando el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado en diversas ocasiones que trabaja 16 horas diarias, para hacer dos sexenios en uno, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró el llamado a su equipo de trabajo para que trabajen 17 horas al día.

"Si no estamos cumpliendo con 17 horas al día, pues no estamos trabajando, nosotros tenemos que traer 17 horas al día constantes y eso no va a hacer que nos veamos como dos sexenios en un solo sexenio", expuso.

Agregó que en los 11 meses que lleva hasta el momento su mandato, realizó un mayor número de obras y acciones que todo el sexenio anterior: "y eso es como si hubiéramos trabajado dos años, esa es la dinámica que estoy tratando de impulsar en la gente, pero hay mucha que está muy quedada o desaparecida literalmente en el mapa".

Con respecto a esto último, el mandatario estatal explicó que hay dependencias que tendrían que estar funcionando al 100% en las diferentes actividades que se desarrollan en la Feria Nacional Potosina, pero que no están dando el ancho.

"Están perdidas hasta en la feria, si para la feria están perdidas que es algo sencillo y que se puede ver su trabajo, imagínate para la administración", enfatizó el gobernador.

El comentario coincide con el anuncio que él mismo hizo hace más de una semana de que a la par de su primer informe de gobierno anunciará más cambios en el gabinete, aunque hasta la fecha no ha precisado en cuáles áreas se realizarán.