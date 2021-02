Gabino Morales pide no "agandallar" vacunas contra Covid-19

El delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales, lamentó que haya habido personas "irresponsables" de la capital potosina que quisieron "agandallarse" un lugar para la vacunación contra Covid-19, que ya inició en Mexquitic.

Por esto, llamó a la población en general a evitar este tipo de situaciones y esperar a que la inmunización comience en sus lugares de residencia, ya que las dosis están garantizadas para todo el estado.

"Los adultos mayores son personas responsables y merecen todo mi respeto, pero los hijos son los que, algunos de ellos, se comportaron de manera irresponsable, pues en algunos casos llevaron a sus papás desde las cuatro de la mañana a formarse y no hay necesidad de arriesgarlos de esa manera, la vacuna está garantizada para todos", declaró.

Además, dijo que en pocos días iniciará la vacunación en colonias de la capital estatal, por lo que se hace la invitación a todos los adultos mayores a que lo mejor es esperar a que comience la campaña en cada una de sus localidades, de manera ordenada y así avanzar más rápido, y no afectar el derecho de nadie.

No obstante, reconoció que sí hubo algunos casos excepcionales de adultos mayores de la capital del estado que sí fueron vacunados, pero por cuestiones de "mera humanidad", como una persona de 94 años que llegó hasta allá y con todos los riesgos que representa, pues no era posible regresarla sin su dosis.

Morales Mendoza apuntó que en este caso las personas irresponsables fueron los hijos, por arriesgar a la persona de la tercera edad de esa manera.