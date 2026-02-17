Galindo defiende actuación policial en Abastos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que los principales problemas detectados en la Central de Abastos son el narcomenudeo y los conflictos internos entre comerciantes, situaciones que dijo son atendidas de manera constante por las corporaciones municipales.

El edil señaló que la autoridad mantiene vigilancia permanente en toda la ciudad y que, en el caso específico de la Central de Abastos, se realizan detenciones con frecuencia relacionadas principalmente con narcomenudeo, es decir, venta de droga a pequeña escala. No obstante, precisó que otra de las problemáticas recurrentes son los enfrentamientos entre los propios locatarios.

"Es una zona que hay que vigilar con mucho cuidado porque en cualquier momento detonan problemáticas entre ellos mismos y no tiene que ver la droga", expresó.

Respecto al video reciente en el que se observa a policías estatales replegarse ante una situación de riesgo en la zona, Galindo Ceballos calificó el hecho como lamentable, pero consideró que los elementos actuaron con prudencia.

"Yo prefiero que corran a que saquen un arma y disparen", sostuvo el alcalde, al justificar la actuación de los uniformados y señalar que fue mejor evitar el uso de armas de fuego para prevenir consecuencias mayores.

El presidente municipal reiteró que, aunque los incidentes no son agradables, la prioridad es preservar la vida y evitar una escalada de violencia en un punto estratégico para la actividad comercial de la capital potosina.