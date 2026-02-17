logo pulso
Galindo defiende actuación policial en Abastos

El edil señaló que la autoridad municipal también mantiene vigilancia permanente en la zona

Por Rolando Morales

Febrero 17, 2026 12:11 p.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que los principales problemas detectados en la Central de Abastos son el narcomenudeo y los conflictos internos entre comerciantes, situaciones que dijo son atendidas de manera constante por las corporaciones municipales. 

El edil señaló que la autoridad mantiene vigilancia permanente en toda la ciudad y que, en el caso específico de la Central de Abastos, se realizan detenciones con frecuencia relacionadas principalmente con narcomenudeo, es decir, venta de droga a pequeña escala. No obstante, precisó que otra de las problemáticas recurrentes son los enfrentamientos entre los propios locatarios.

"Es una zona que hay que vigilar con mucho cuidado porque en cualquier momento detonan problemáticas entre ellos mismos y no tiene que ver la droga", expresó.

Respecto al video reciente en el que se observa a policías estatales replegarse ante una situación de riesgo en la zona, Galindo Ceballos calificó el hecho como lamentable, pero consideró que los elementos actuaron con prudencia.

"Yo prefiero que corran a que saquen un arma y disparen", sostuvo el alcalde, al justificar la actuación de los uniformados y señalar que fue mejor evitar el uso de armas de fuego para prevenir consecuencias mayores.

El presidente municipal reiteró que, aunque los incidentes no son agradables, la prioridad es preservar la vida y evitar una escalada de violencia en un punto estratégico para la actividad comercial de la capital potosina.

"Diablero" de Abastos deberá enfrentar un proceso penal

El video difundido muestra la agresión de un cargador a un motociclista, lo que ha motivado acciones legales y de vigilancia.

Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo
SLP

Samuel Moreno

El gobernador explicó que se busca evitar información médica y epidemiológica imprecisa

Galindo defiende actuación policial en Abastos
SLP

Rolando Morales

El edil señaló que la autoridad municipal también mantiene vigilancia permanente en la zona

Fuga de aguas negras persiste en Soledad; vecinos piden atención
SLP

Redacción

Cada vez que personal de INTERAPAS acude a revisar el punto, la fuga se vuelve a tapar y reaparece

Chihuahuense denuncia negligencia en el HC que derivó en muerte
SLP

Rolando Morales

Esmeralda Sánchez pide apoyo para trasladar el cuerpo de su madre a la capital de su estado