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Galindo imprime ritmo incansable al rescate vial

Diariamente se atienden llamados de la ciudadanía y el trabajo no se detiene

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Galindo imprime ritmo incansable al rescate vial

Con un ritmo de trabajo constante y visible en las calles, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene activo el programa de Por Buen Camino, para regeneración de las Vialidades Potosinas, con intervenciones simultáneas que fortalecen la movilidad y reducen riesgos para la población en diversas zonas de la ciudad.

"El trabajo en la calle no se detiene; todos los días hay cuadrillas atendiendo reportes porque nuestra prioridad es que la gente circule con seguridad", ha señalado el Alcalde, al destacar que este modelo de atención responde directamente a las solicitudes de la ciudadanía.

Durante esta semana, se realizan trabajos en proceso en la calle Cóndor, en la colonia Colorines; Camino a Bocas, en la Delegación de Bocas; Nicolás Romero, en Julián Carrillo; Ignacio Zaragoza, en Tierra Blanca Sur; y Rubén Darío, en la colonia Del Valle, donde las cuadrillas intervienen para restablecer condiciones óptimas de circulación.

En cuanto a obras concluidas, se reportan acciones en Rafael Vélez y Lázaro Cárdenas, en la colonia El Paseo; en el Barrio de San Sebastián; así como en Francisco de Asís Castro, en Cuitláhuac; Mercurio, en la colonia San Ángel; y Real de Lomas, en Lomas 4ª Sección, puntos donde ya se mejoró la superficie 

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de rodamiento.

"El bacheo emergente es clave para prevenir daños mayores y evitar accidentes; es una respuesta rápida a lo que la gente nos reporta", señaló el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha impulsado un esquema de trabajo continuo y cercano a los habitantes de todas las colonias de la Capital Potosina.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente que prioriza la atención inmediata y la presencia territorial del Ayuntamiento, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las vialidades y seguir construyendo una ciudad más segura, funcional y ordenada para todas y todos.

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