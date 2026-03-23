Frente a los recientes destapes de diferentes funcionarios públicos municipales y estatales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pidió tranquilidad a las y los interesados a cargos de elección popular, en las elecciones del 2027.

Exteriorizó que todo mundo se encuentra acelerado por obtener una postulación, pese a que todavía falta más de un año para la conclusión del período constitucional.

Afirmó que designación de candidatas, es una facultad exclusiva del Pardo Verde Ecologista de México (PVEM), por ello, declaró que: "vamos a seguir siendo respetuosos del partido".

"Hay que esperar los tiempos. No hay que estar esperando nada (...) yo entre broma y broma les digo: 'dejenos acabar'...estamos muy adelante, ya ¿no?", comentó.

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?? | Gallardo Cardona pide calma a aspirantes en 2027

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Luego de las declaraciones del senador Manuel Velasco Coello a favor de postular a la senadora Ruth Miriam González Silva como candidata a la gubernatura pese a contravenir las medidas antinepotismo de Morena, Gallardo Cardona afirmó que esto no afecta una posible coalición con Regeneración Nacional.