logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo celebra a niñas y niños de la Z. Metropolitana

El gobernador entregó a los pequeños: balones, bicicletas, patinetas y más juguetes

Por Redacción

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo celebra a niñas y niños de la Z. Metropolitana

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, llevó las celebraciones del Día de la Niñez a más de 3 mil niñas y niños de la zona metropolitana, evento realizado en la Arena Potosí, donde se vivió un gran festejo lleno de música, concursos, regalos y muchas sorpresas, a la vez que entregó bicicletas, patinetas, scooters, balones y diversos juguetes a los asistentes.

En el cambio que se vive y se siente, con un ambiente especial de celebración, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que su administración trabaja para garantizar el bienestar de la infancia potosina, impulsando acciones que favorecen su desarrollo integral, así como mejores condiciones en educación, salud y con espacios construidos y rehabilitados para su sano esparcimiento.

Previo a la presentación de los payasos Chilín y Pikín, quienes brindaron un gran espectáculo a las niñas y niños, el Gobernador de San Luis Potosí comentó que la niñez representa el futuro del Estado, por lo que seguirá garantizando las condiciones de paz y orden social en las cuatro regiones de la entidad, acercando más apoyos sociales a sus familias, así como el respaldo que da en su formación académica a través de la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares.

Durante el magno evento, niñas y niños participaron en actividades recreativas, juegos y dinámicas preparadas especialmente para conmemorar su día, en un entorno familiar que refleja la cercanía del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la ciudadanía y su disposición para atender sus solicitudes de manera directa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que estas celebraciones se extiende a los demás municipios con el objetivo de llevar momentos de felicidad y apoyos a más niñas y niños, al tiempo que se fortalece el compromiso de construir un San Luis Potosí con mayores oportunidades y mejor calidad de vida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio
    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

    SLP

    Redacción

    Investigan posible quema de basura en barrio de Santiago

    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud
    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

    SLP

    Pulso Online

    Rocha Moreno queda como encargado de despacho en la Coordinación

    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil
    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El Congreso aprobó exhorto para que municipios designen representantes en sistemas de protección

    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil
    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

    SLP

    PULSO

    La directora Jessica Albarrán explicó que las intervenciones se realizan tras reportes de la ciudadanía o medios