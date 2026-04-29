Gallardo celebra a niñas y niños de la Z. Metropolitana

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, llevó las celebraciones del Día de la Niñez a más de 3 mil niñas y niños de la zona metropolitana, evento realizado en la Arena Potosí, donde se vivió un gran festejo lleno de música, concursos, regalos y muchas sorpresas, a la vez que entregó bicicletas, patinetas, scooters, balones y diversos juguetes a los asistentes.

En el cambio que se vive y se siente, con un ambiente especial de celebración, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que su administración trabaja para garantizar el bienestar de la infancia potosina, impulsando acciones que favorecen su desarrollo integral, así como mejores condiciones en educación, salud y con espacios construidos y rehabilitados para su sano esparcimiento.

Previo a la presentación de los payasos Chilín y Pikín, quienes brindaron un gran espectáculo a las niñas y niños, el Gobernador de San Luis Potosí comentó que la niñez representa el futuro del Estado, por lo que seguirá garantizando las condiciones de paz y orden social en las cuatro regiones de la entidad, acercando más apoyos sociales a sus familias, así como el respaldo que da en su formación académica a través de la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares.

Durante el magno evento, niñas y niños participaron en actividades recreativas, juegos y dinámicas preparadas especialmente para conmemorar su día, en un entorno familiar que refleja la cercanía del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la ciudadanía y su disposición para atender sus solicitudes de manera directa.

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Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que estas celebraciones se extiende a los demás municipios con el objetivo de llevar momentos de felicidad y apoyos a más niñas y niños, al tiempo que se fortalece el compromiso de construir un San Luis Potosí con mayores oportunidades y mejor calidad de vida.