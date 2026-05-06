Gallardo da apoyo total a las madres
El Gobernador del Estado garantiza el bienestar de las mujeres con las Clínicas Rosa
En un ambiente lleno de entusiasmo, cercanía y respaldo ciudadano, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, festejó, en el marco del 10 de Mayo, a las mamás de la capital potosina, donde convivió de manera directa con cientos de ellas, quienes disfrutaron de dinámicas, concursos, música en vivo y múltiples sorpresas preparadas especialmente para la celebración.
El gobernador Ricardo Gallardo entregó diversos regalos a las mamás asistentes como muestra de agradecimiento por el papel fundamental que desempeñan en la construcción de familias y comunidades más fuertes, destacando que, en el cambio que se vive y se siente, su administración construye un mejor Estado en el que las mujeres cuentan con un Gobierno sensible, incluyente y que camina de su lado.
Destacó que, más allá de este festejo, su administración mantiene programas concretos para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, entre ellos, "Tu Casa, Tu Apoyo", que otorga terrenos gratuitos y materiales para la construcción de vivienda, beneficiando directamente a madres de familia.
Asimismo, resaltó la cobertura integral de salud que se brinda a través de las Clínicas Rosas en las cuatro regiones del Estado, donde las mujeres y sus hijas e hijos reciben atención médica, dental, lentes y estudios sin costo.
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A esto se suman programas como la Pensión para Madres Solteras y personas adultas mayores, así como la Tarjeta Rosa, que fortalece el acceso a servicios médicos gratuitos en once clínicas.
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