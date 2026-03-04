Gallardo enchula la Col. Las Pilitas

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llevó el programa "Enchúlame la Colonia" a Las Pilitas, en donde se harán diversas labores de rehabilitación, limpieza, pintado, colocación de luminarias y recuperación de áreas comunes en beneficio de las y los habitantes, quienes disfrutarán de un lugar más digno y seguro para sus viviendas.

Entre gestos de aprobación y respaldo ciudadano, Ricardo Gallardo compartió que con este proyecto, se busca sacar del rezago a las colonias de la capital potosina, a cuyos habitantes se les atiende en sus peticiones, como la falta de agua, el bacheo de calles, la limpieza de jardines públicos y camellones, así como la presencia de más elementos de seguridad pública para reducir la actividad delictiva.

En el cambio que se vive y se siente, con "Enchúalme la Colonia", en Las Pilitas se beneficiarán a más de 3,500 habitantes; las familias mejorarán su valor patrimonial y tendrán acceso a una infraestructura sin precedentes, integrándose a la modernidad de una ciudad a la que el Gobernador del Estado le está cambiando la imagen y la calidad de vida.

Finalmente, el gobernador anunció que este proyecto se extiende a los demás municipios del estado y sus comunidades, comenzando en la Zona Huasteca para abarcar a más beneficiarios que ahora cuentan con un desarrollo social pleno, paz y orden comunitario.

