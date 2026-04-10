Gallardo inicia pavimentación en Los Limones

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó la pavimentación de las calles de la colonia Los Limones de la capital potosina, transformando una zona de la ciudad que ahora contará con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje, así como señalamientos peatonales y alumbrado público, beneficiando a más de mil habitantes.

En el cambio que se vive y se siente, respaldado por el entusiasmo de las familias, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que en la colonia Los Limones se terminó con el rezago social que por años permitieron los gobierno municipales; ahora, se adecuarán las calles con los servicios básicos y la infraestructura necesaria para acabar con los problemas de vialidad, baches y lodo; además de mejorar el abasto de agua y saneamiento.

El Gobernador mencionó que estas acciones responden a necesidades reales de la población, priorizando colonias de la periferia de la ciudad, las cuales presentan los mayores problemas sociales, pero que ahora comienzan a tener un cambio tangible en su entorno, patrimonio y bienestar familiar. Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que estas obras forman parte de una estrategia para acercar infraestructura de calidad a las colonias, con el objetivo de que las familias de la capital potosina vivan en mejores condiciones, con servicios funcionales y entornos más ordenados.