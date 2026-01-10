Gallardo presenta lo mejor de SLP en la Feria de León

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona acudió como invitado de honor a la inauguración de la Feria de León 2026, acompañado por la gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo, en una edición que celebra los 450 años de la fundación de la ciudad guanajuatense.

En el evento, se dio la apertura de las actividades de la feria del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, en las que San Luis Potosí participa como estado invitado, consolidándose como uno de los escaparates turísticos más importantes de todo México.

Durante la ceremonia de inauguración, tras el corte de listón el gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta distinción representa una oportunidad para proyectar a San Luis Potosí ante miles de visitantes, "queremos que Guanajuato, que León, conozcan nuestra Huasteca potosina nuestra región Media, el Altiplano potosino, que conozcan nuestro Centro Histórico, uno de los más hermosos de todo el país. San Luis Potosí los va a recibir con los brazos abiertos", agregó.

Como parte de su participación, fue inaugurado el stand San Luis Potosí Surrealista, que exhibe la riqueza cultural del estado a través de artesanías, gastronomía, vinos, mezcales, cerveza artesanal y una oferta turística, con la participación de 33 artesanas y artesanos, así como productores, tour operadores y agencias de viajes, quienes acercan a las y los asistentes la diversidad y calidad de la oferta potosina.

La gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció la presencia del gobernador Ricardo Gallardo "porque con ustedes esta feria brilla más" y por el apoyo y trabajo que se ha logrado de manera coordinada para impulsar el desarrollo y la seguridad de la región.