logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo presenta lo mejor de SLP en la Feria de León

Esto, al ser San Luis el estado invitado con una proyección nacional e internacional

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo presenta lo mejor de SLP en la Feria de León

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona acudió como invitado de honor a la inauguración de la Feria de León 2026, acompañado por la gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo, en una edición que celebra los 450 años de la fundación de la ciudad guanajuatense.

En el evento, se dio la apertura de las actividades de la feria del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, en las que San Luis Potosí participa como estado invitado, consolidándose como uno de los escaparates turísticos más importantes de todo México.

Durante la ceremonia de inauguración, tras el corte de listón el gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta distinción representa una oportunidad para proyectar a San Luis Potosí ante miles de visitantes, "queremos que Guanajuato, que León, conozcan nuestra Huasteca potosina nuestra región Media, el Altiplano potosino, que conozcan nuestro Centro Histórico, uno de los más hermosos de todo el país. San Luis Potosí los va a recibir con los brazos abiertos", agregó.

Como parte de su participación, fue inaugurado el stand San Luis Potosí Surrealista, que exhibe la riqueza cultural del estado a través de artesanías, gastronomía, vinos, mezcales, cerveza artesanal y una oferta turística, con la participación de 33 artesanas y artesanos, así como productores, tour operadores y agencias de viajes, quienes acercan a las y los asistentes la diversidad y calidad de la oferta potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció la presencia del gobernador Ricardo Gallardo "porque con ustedes esta feria brilla más" y por el apoyo y trabajo que se ha logrado de manera coordinada para impulsar el desarrollo y la seguridad de la región.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pumas abre la puerta a Chucky Lozano
    Pumas abre la puerta a Chucky Lozano

    Pumas abre la puerta a "Chucky" Lozano

    SLP

    El Universal

    Reconocen interés, pero revisarán salario

    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas
    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

    SLP

    PULSO

    Posible nieve en la sierra de Catorce y Altiplano; vientos y niebla.

    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes
    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

    SLP

    Redacción

    Conapo proyecta alza demográfica

    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo
    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    No corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios, dijo la diputada Jacquelinn Jáuregui