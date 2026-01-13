Gallardo renueva transporte público

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona entregó la primera fase de renovación del transporte público, con 100 modernas unidades y una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos, que permitirá brindar un servicio de excelencia para las familias potosinas y fortalecer la movilidad sin límites en la zona metropolitana.

En un evento lleno de entusiasmo ciudadano, el mandatario estatal destacó que esta estrategia cambiará la política de transporte en San Luis Potosí, tras más de 30 años de olvido de la herencia "maldita", que incrementaba cada año el costo de transporte, sin una renovación integral del parque vehicular.

Ricardo Gallardo, acompañado por familias y representantes del sector transportista, subrayó que la modernización permitirá tener unidades más seguras, incluyentes y sustentables, con la renovación de las rutas prioritarias: 9, 19, 4, 15, 20, 2, 6, 1, 3 y 13, además de que anunció las nuevas rutas de MetroRed, de Ciudad Valles a Tamazunchale, de Rioverde a Ciudad Fernández y una nueva en Soledad de Graciano Sánchez, desde Enrique Estrada pasando por el Aeropuerto Internacional hasta llegar a la Alameda.

Al dar el banderazo de arranque a las 100 nuevas unidades, el gobernador afirmó que la movilidad impulsa como nunca el desarrollo social y económico del estado, por lo que esta modernización del transporte público, dignifica el servicio a las y los usuarios, genera beneficios como reducción en los costos de operación y contribuye a proteger el medio ambiente, tras remarcar que desde el arranque de la administración se ha impulsado como nunca el transporte público con la implementación de MetroRed, el único sistema en Latinoamérica completamente gratuito y sustentable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí