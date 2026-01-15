Gallardo y G. Harfuch fortalecen coordinación en seguridad de SLP

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvieron un encuentro para fortalecer la coordinación y consolidar al estado como uno de los más seguros del país, con el apoyo decidido de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las Fiscalías federal y Estatal.

Durante el encuentro en la Ciudad de México, el mandatario potosino reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Federal, que ha desplegado de manera permanente operativos en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias.

Asimismo, Ricardo Gallardo recordó que actualmente operan en San Luis Potosí 11 instalaciones de nivel compañía y siete estaciones de seguridad carretera de la Guardia Nacional, infraestructura que ha sido posible gracias a la coordinación permanente entre la Federación y el Gobierno del Estado que brindan acciones de proximidad social, vigilancia preventiva, disuasión de situaciones de riesgo y respuesta inmediata ante emergencias.

Finalmente, refrendó el compromiso de la protección a las familias potosinas, y resaltó que desde el inicio de su administración se impulsó la Guardia Civil Estatal y la División de Caminos, se dignificaron los salarios de las y los elementos para que ahora sean de los más altos de México, y mil 130 elementos formados en la academia se incorporan a las filas de la corporación estatal, entre otros, por lo que confió en la coordinación para avanzar a un mejor San Luis Potosí.

