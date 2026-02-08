logo pulso
SLP

Gallardo y Sheinbaum inauguran universidad

Acuerdan construir las siguientes etapas de la Rosario Castellanos

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo y Sheinbaum inauguran universidad

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron este sábado la primera etapa del la unidad académica de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" (UNRC), que amplía las oportunidades para la juventud y contribuye a fortalecer el crecimiento económico, resultado de la propuesta del Ejecutivo Estatal para integrar carreras de Inteligencia Artificial, Robótica y Mecatrónica.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y con un ambiente de fiesta, el mandatario potosino agradeció a la presidenta de México y le expuso la necesidad de contar con carreras innovadoras y de futuro ante el mercado laboral potosino.

Con una visión y entereza ella  respondió: "te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya las carreras para que a las y los potosinos les vaya mejor".

Con el entusiasmo de la juventud, el gobernador Ricardo Gallardo subrayó que la UNRC nace con una vinculación con empresas nacionales e internacionales para que las y los egresados se integre al mercado laboral. "Vamos a formar a gente que salga con trabajo bien remunerado", afirmó.

Destacó que esta universidad fortalece el perfil industrial de la entidad y consolida la visión de un Potosí sin límites y demuestra el cambio que se vive y se siente en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el respaldo incondicional del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y  le agradeció por construir en tiempo récord el primer plantel de esta institución que brindará educación universitaria gratuita a los jóvenes potosinos.

"¿Saben quién construyó la Universidad, los edificios? Ricardo, el gobernador constitucional", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También anunció la jefa del Ejecutivo federal ortorgar más recursos federales para ampliarla con laboratorios y más aulas de la institución.

