Gana el SITTGE amparo y afilia 57 trabajadores más, entre ellos, algunos policías

La secretaria general del sindicato, Ana Verónica López Chávez, relató que desde el 18 de julio del año 2018, estos 57 trabajadores solicitaron su adhesión a la representación laboral, pero el 30 de julio del 2019, el TECA negó el alta de estos empleados argumentando, al parecer, que los policías no pueden sindicalizarse.

La dirigente del SITTGE dijo que se explicó ante el Tribunal que los 57 trabajadores que se buscaba afiliar desarrollan actividades administrativas y no operativas, por lo que no existía argumento para no ser integrados a la representación sindical, ya que el nombramiento de algunos de ellos no los define como policías, sino más bien las funciones que realizan que, en este caso, son todas administrativas.

Además, se le señaló al TECA "está confundido", ya que no está entre sus funciones negar o aceptar el alta sindical de los trabajadores, sino que el sindicato solamente le dio vista de trámite como corresponde a los procedimientos de altas y bajas de acuerdo a cierta periodicidad.

López Chávez precisó que el pasado 14 de septiembre, la autoridad judicial federal resolvió el juicio de amparo a favor del SITTGE, al considerar que el teca estaba violentando el derecho de asociación y la libertad sindical de la que debe gozar todo trabajador de base del Gobierno del Estado.

Con el alta de estos 57 trabajadores, el Sindicato Independiente alcanza mil 617 afiliados a sus filas, Aunque la lideresa no precisó en qué posición se ubica el SITTGE entre los diversos sindicatos de burócratas estatales.

