Garantizan Clínicas Rosas abasto de medicamento

A diferencia de otros esquemas de seguridad social y atención médica, la red de "clínicas rosas" tiene garantizado el abasto de medicamento para las usuarias, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Desde el año pasado y en lo que va del 2025, son recurrentes las denuncias de derechohabientes sobre desabasto de medicina en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el IMSS-Bienestar, principalmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto".

La funcionaria estatal explicó que el éxito del sistema asistencialista, se debe a que no depende de los contratos generados por el esquema sanitario federal, sino que el estado contrata el servicio con una empresa dedicada al suministro de fármacos.

Complementó que el abasto queda garantizado, a partir del control de pacientes de la Sedesore, es decir, se actualiza para que el proveedor cumpla en tiempo y forma con todas las entregas del medicamento.

En entrevista, Martínez Galarza ejemplificó, que entre otros padecimientos que atienden principalmente, se encuentra la diabetes mellitus, para cuya enfermedad se dota de ocho medicamentos de manera mensual.

"Es completamente diferente, porque clínicas rosas es un programa totalmente de Gobierno del Estado, del gobernador y obviamente nosotros...es un procedimiento que nosotros adquirimos un servicio", remató.