García Badillo y López Rodríguez, firmes en el TEE pese a oposición de PAN y MC

Por mayoría calificada -con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención-, el Pleno del Senado de la República designó a 56 magistradas y magistrados electorales de 30 entidades federativas, entre ellas, dos espacios en San Luis Potosí.

Tras retomar los trabajos de la sesión ordinaria, la asamblea avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el nombramiento de las y los magistrados.

Para la votación, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que entregó 121 cédulas, las siete no entregadas, por indicación del presidente Gerardo Fernández Noroña, se mantuvieron a la vista de la asamblea.

Luego del contabilizar los votos, el senador Gerardo Fernández Noroña leyó los nombres de las 56 personas declaradas electas como magistradas de órganos jurisdiccionales electorales locales para el periodo de siete años.

Para el caso del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP), los electos fueron Sergio Iván García Badillo y María Carolina López Rodríguez.

A continuación, Fernández Noroña le tomó la protesta de ley a 51 de las 56 magistradas y magistrados electos. Sobre las personas electas que no pudieron estar presentes en esta sesión, dijo que serán convocadas a sesiones posteriores para que rindan la protesta correspondiente.

Previamente, al referirse al acuerdo desde tribuna, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, señaló que muchas de las personas evaluadas por la Comisión de Justicia no son aptas para el cargo, porque algunas no tienen noción de lo que es juzgar con perspectiva de género y tampoco en materia electoral.

Del PRI, Carolina Viggiano Austria exhortó a las y los senadores de la mayoría a emitir su voto de manera libre y digna. "Que nadie los presione y hagan lo correcto; no hagan lo contrario a lo que prometieron al pueblo de México sobre no robar, no mentir y no traicionar", agregó.

Clemente Castañeda Hoeflich, senador de MC, estimó que con este acuerdo se compromete el devenir democrático de las entidades federativas, porque las hegemonías son perjudiciales para todas y todos. "Los nombres que hoy se presentan son peor que los presentados ayer; no hubo evaluación de los perfiles".